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Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun daha da düşmesi ve işsizlik oranının beklediğinden daha fazla artmasıyla birlikte faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanının gelmiş olabileceğini ancak tetiği çekmeden önce emin olmak istediğini söyledi.

29.08.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması

Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Eylül'deki toplantısından önce açıklanacak olan aylık istihdam raporu ve iki enflasyon raporundan ekonomik trendlerin devam ettiğine dair teyit almak isteyeceğini vurguladı.

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Bostic, "Faiz indirimine gittiğimiz ve ardından faizleri tekrar yükseltmek zorunda kaldığımız bir durumda olmamızı istemiyorum, bu çok kötü bir sonuç olur, çünkü insanların Fed'e olan güvenini sarsar. Eğer bir tarafta hata yapacaksam, o da bu iniş çıkışları yaşamamak için daha uzun süre beklemek olacaktır" diye konuştu.

Bu yılın büyük bir bölümünde Fed'in bu yıl muhtemelen dördüncü çeyrekte olmak üzere sadece bir kez faiz indirmesi gerekeceğini söyleyen Bostic, son haftalarda ise daha erken başlamaya açık olduğunun sinyallerini veriyor.

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