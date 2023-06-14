'Fed yılın geri kalanında faizi değiştirmeyecek'

UniCredit, Fed'in bugünkü toplantıda faizi yüzde 5-5,25 seviyesinde tutacağı yönünde genel beklentiyi desteklediğini ve faizin yılın sonuna kadar değişmemesini beklediğini bildirdi.

"Bizim Fed için temel senaryomuz yılın geri kalanında da faizi sabit tutacağı yönünde. Bununla birlikte riskler kısa vadede daha fazla sıkılaştırma yönünde olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan UniCredit, Fed'in bugün yayınlayacağı yeni çeyrek dönemlik ekonomik projeksiyonlarında kısa vadeli GSYH ve çekirdek PCE için yukarı yönlü revizyon içermesini beklediklerini vurguladı.

UniCredit projeksiyonların yukarı yönlü revize edilmesine bağlı olarak FOMC katılımcılarının 2023 sonu için faiz projeksiyonlarında orta noktanın 25 baz puan artışla 5,25-5,50 seviyesinde oluşacağını öngördü.