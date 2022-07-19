Fed'den 75 baz puan faiz artışı bekleniyor

Bloomberg Economics’e göre son ekonomik göstergeler Fed’in 27 Temmuz’daki toplantısında 75 baz puanlık bir artışa gitmesinin daha uygun olacağına işaret ediyor.

ABD’de açıklanan yüksek haziran ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalar Fed’in bu ay 100 baz puan faiz artırabileceğini fiyatlamaya başlamıştı.

Hatta haziran ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından bu yana bazı fiyat gelişmeleri bu seviyenin de altında bir artışı destekliyor.

BE ABD Başekonomisti Anna Wong ve diğer BE ekonomistlerine göre bu gelişmelerin başında emtia geliyor. Ekonomistler petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin etkisiyle enflasyonun temmuz ayında daha düşük olabileceğini belirtti.

İkinci olarak Fed’i haziran ayında alarma geçiren uzun vadeli enflasyon beklentileri temmuz ayında keskin şekilde geriledi.