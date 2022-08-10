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Fed'den faiz artırımı beklentisi 50 baz puana indi

ABD'de açıklanan temmuz ayı tüketici fiyatları verisi sonrasında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) eylül ayı faiz artırımı beklentisi 50 baz puana geriledi.

10.08.2022 - 16:16 |
Fed'den faiz artırımı beklentisi 50 baz puana indi

ABD'de tüketici fiyatları yıllık yüzde 8,5 oldu. Ekonomistler ise fiyatların haziran ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,7 artacağını öngörüyordu.

Tüketici fiyatları verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini fiyatlayan piyasa, beklentinin altında kalan tüketici fiyatları artış oranı sonrasında 50 baz puanlık bir faiz yükseliş beklentisini satın almaya başladı.

CME FedWatch'a göre 21 Eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırımı olasılığı yüzde 61,5 oldu. Bu oran dün yüzde 32 seviyesindeydi.

75 baz puan artırım olasılığı ise yüzde 68'den yüzde 38,5'e indi.

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