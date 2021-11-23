Fed'den iki faiz artırımı bekleniyor

Kostin, "Vadeli piyasalar ve bizim ekonomistlerimiz Fed'in temmuzda faizi 25 baz puan artırmasını ve 2022'nin geri kalan bölümünde en az bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyorlar" diye konuştu.

Fed'in faiz artırımlarına başlamasından önceki 6 ay ve sonraki 6 ayda S&P 500'de değerlemelerin ortalamada kayda değer şekilde istikrarlı kaldıklarını belirten Goldman Sachs, S&P 500 endeksi için 2022 yıl sonu hedefini 5100 puan olarak belirledi.

Kostin, S&P 500 için 3 ve 6 aylık hedeflerini 4850 ve 5000 puan olarak ortaya koydu.