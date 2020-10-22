Fed'den 'ılımlı büyüme' değerlendirmesi

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ekim 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet, çoğu bölgede hafif ila ılımlı büyüme hızı arasında olmakla birlikte, tüm bölgelerde artmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Faaliyetteki değişikliklerin sektöre göre büyük farklılıklar gösterdiğine işaret edilen raporda, imalatın genel olarak makul hızda arttığı bildirildi.

Belirsizlik uyarısı

Raporda, konut piyasasında yeni ve ikinci el evlere yönelik talebin istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilerek, ticari gayrimenkul koşullarının ise birçok bölgede bozulmaya devam ettiği kaydedildi.

Tüketici harcamalarındaki büyümenin pozitif seyrettiğine işaret edilen raporda ancak bazı bölgelerde perakende satışlarda düşüş yaşandığı vurgulandı.

Raporda, turizm faaliyetlerinde ise hafif artış görüldüğü tespitinde bulunularak, otomobillere talebin istikrarlı seyir izlediği ancak düşük stokların satışları sınırladığı ifade edildi.

Tarım alanında da karışık seyrin hakim olduğuna işaret edilen raporda, bazı bölgelerde kuraklık yaşandığı belirtildi.

Raporda, "Bölgeler görünümlerini genel olarak iyimser ya da olumlu ancak önemli ölçüde belirsiz olarak nitelendirdi." ifadesine yer verildi.

Birçok bölgedeki restoran işletmecisinin soğuk havaların gelmesiyle satışların yavaşlayacağından endişe ettiğine dikkati çekilen raporda, bankacılık sektörünün de temerrüt oranlarının ilerleyen aylarda artabileceği endişesi taşıdığı bildirildi.

Neredeyse tüm bölgelerde istihdamda artış

Raporda, neredeyse tüm bölgelerde istihdamın arttığı belirtilerek, istihdamın en çok imalat firmalarında arttığı kaydedildi.

Genel olarak tüketici fiyatlarının ılımlı şekilde arttığı bildirilen raporda, perakende benzin fiyatlarının düştüğü, girdi maliyetlerinin değişen ölçülerde arttığı ifade edildi.

Raporda birçok bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle firmaların ek maliyetlerinin devam ettiğinin altı çizilerek, bunların kişisel koruyucu ekipman, sanitasyon ve test ekipmanlarıyla ile uzaktan çalışma için gerekli teknolojiler olduğu belirtildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 4-5 Kasım'da yapılması planlanıyor.