Fed'den kripto para adımı

Fed, bir merkez bankası dijital parası çıkarılması olasılığının araştırılmasına yardım edecek, iklim değişikliği ile ilişkili finansal riskleri değerlendirecek ve finansal piyasa altyapısı düzenlemeleri ile ilgili diğer konuları araştıracak yeni bir inovasyon merkezi açtı.

Bu inovasyon merkezini Bank for International Settlements (BIS) ile birlikte kuran Fed'in Başkanı Jerome Powell, yeni inovasyon merkezinin, merkez bankasının ödemeler sisteminin iyileştirilmesine yardım edeceğini vurguladı.

Powell, "BIS ile yaptığımız bu ortaklık dijital paralar, merkez bankası dijital parası konusundaki analizlerimize destek verecek. Merkez, sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve daha az maliyetli yapmaya odaklanacak ve finansal şirketlerin gözetimine yardım için yeni araçlar sağlayacak" dedi.