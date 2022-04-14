Geri Dön
Uzmanpara'Fed’in ABD’yi resesyona sokma riski var'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Fed’in ABD’yi resesyona sokma riski var'

'Fed’in ABD’yi resesyona sokma riski var'

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon ile mücadele ederken kazara da olsa ABD ekonomisini resesyona sokma riskinin bulunduğunu bildirdi.

14.04.2022 - 10:12 |
'Fed’in ABD’yi resesyona sokma riski var'

ABD ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğini tahmin eden Dimon, "Ancak sonrasını öngörmek zor" dedi. 

Yükselen enflasyon, parasal sıkılaştırma adımları ve Fed'in tahvil alım politikasından dönmesi gibi gelişmelere işaret eden Dimon, "Ben sadece ufukta fırtına bulutları olduğuna işaret ediyorum. Bu bulutlar dağılabilir de dağılmayabilir de" diye konuştu. 

200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi