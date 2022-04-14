'Fed’in ABD’yi resesyona sokma riski var'

ABD ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğini tahmin eden Dimon, "Ancak sonrasını öngörmek zor" dedi.

Yükselen enflasyon, parasal sıkılaştırma adımları ve Fed'in tahvil alım politikasından dönmesi gibi gelişmelere işaret eden Dimon, "Ben sadece ufukta fırtına bulutları olduğuna işaret ediyorum. Bu bulutlar dağılabilir de dağılmayabilir de" diye konuştu.