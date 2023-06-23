Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı

Fed bankalara iskonto penceresi üzerinden 3,2 milyar dolar kredi sağladı. 14 Haziran haftasında 3,6 milyar dolar kredi vermişti.

Banka Dönemsel Fonlama Programı üzerinden bankalara sağlanan kredi miktarı 102,7 milyar dolar olurken, Fed'in sağladığı diğer krediler 180,5 milyar dolardan 172,3 milyar dolara düştü.

Fed'in 3 programla bankalara verdiği toplam kredi 21 Haziran haftasında 14 Haziran haftasındaki 286,1 milyar dolaran 278,2 milyar dolara geriledi.