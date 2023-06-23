Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı

Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bankalara sağladığı kredi miktarı 21 Haziran haftasında azaldı.

23.06.2023 - 09:27 |
Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı

Fed bankalara iskonto penceresi üzerinden 3,2 milyar dolar kredi sağladı. 14 Haziran haftasında 3,6 milyar dolar kredi vermişti.

Banka Dönemsel Fonlama Programı üzerinden bankalara sağlanan kredi miktarı 102,7 milyar dolar olurken, Fed'in sağladığı diğer krediler 180,5 milyar dolardan 172,3 milyar dolara düştü.

Fed'in 3 programla bankalara verdiği toplam kredi 21 Haziran haftasında 14 Haziran haftasındaki 286,1 milyar dolaran 278,2 milyar dolara geriledi.

Naci Görür, olası İstanbul depremi için beş ilçeye dikkat çekti: 'Ağır hasar alacak' diyerek sebebini açıkladı

Naci Görür, olası İstanbul depremi için beş ilçeye dikkat çekti: 'Ağır hasar alacak' diyerek sebebini açıkladı

Simpsonslar yine bildi! İşte Simpsonlar 17. sezon 10. bölüm Titanik denizaltı sahnesi

Simpsonslar yine bildi! İşte Simpsonlar 17. sezon 10. bölüm Titanik denizaltı sahnesi