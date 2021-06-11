Fed'in bilançosu ilk kez 8 trilyon doları aştı

New York Fed Mart ayında yayınladığı raporda devam eden varlık alım programlarının etkisi ile Fed'in bilanço büyüklüğünün 2022 sonuna kadar 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etmişti.

Fed, ayda 120 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapıyor.

Fed'in dün açıkladığı verilere göre, satılacağı açıklanan yaklaşık 14 milyar dolar büyüklüğündeki şirket tahvilleri portföyü azalmaya başladı.

9 Haziran'da sona eren haftada şirket tahvilleri portföyü yaklaşık 160 milyon dolar azalarak 13,57 milyar dolardan 13,4 milyar dolara geriledi.