'Fed'in bir sonraki hamlesi faiz indirimi olacak'

Williams, Milken Enstitüsü 2024 Küresel Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eninde sonunda faiz indirimine gideceğiz, ancak para politikası şu an için çok iyi bir yerde" ifadelerini kullandı.

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FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi olan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği ölçüt enflasyonun %2,7 ile hedef oranın oldukça üzerinde seyrettiğini gösterdiğinden, faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesinden düşürmek için bir zaman çizelgesi sunmadı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda temel çekirdek enflasyon %2,8 ile daha da yüksek çıkmıştı.

Williams, ekonominin geçen yıl daha hızlı büyümesinin ardından ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl %2 ila %2,5 arasında artmasını beklediğini söyledi.

Williams ayrıca Fed'in bilanço büyüklüğünü küçültme çabalarının iyi gittiğini ve finansal piyasaları sarsmadığını söyledi.