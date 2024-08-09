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Uzmanpara'Fed'in bir sonraki hamlesi için zamanı var'
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'Fed'in bir sonraki hamlesi için zamanı var'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını öne sürerek, ABD Merkez Bankası'na (Fed) bir sonraki hamlesini belirlemesi için zaman verdiğini söyledi.

09.08.2024 - 09:21 |
'Fed'in bir sonraki hamlesi için zamanı var'

Barkin yaptığı açıklamada, "Aslında önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyon tarafında iyi göstergeler göreceğimiz konusunda oldukça iyimserim." dedi.

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Barkin, Fed'in ABD ekonomisinin normale dönüp dönmediğini veya yetkililerin daha güçlü hareket etmesini gerektirecek şekilde yavaşlayıp yavaşlamadığını değerlendirmek için zamana sahip olduğunu söyledi.

Temmuz ayındaki istihdam raporunun işe alımlarda önemli bir yavaşlama, işsizlik oranının %4,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ve üst üste dördüncü aylık artışa ulaştığını göstermesinin ardından, finans piyasaları Fed'in faiz oranı politikasına ilişkin duruşunu yeniden değerlendirdi.

Barkin, "Son birkaç ay verilerinin iyi okumalar olduğunu kabul etmelisiniz. Enflasyonun tüm unsurları duruluyor gibi görünüyor. Yaptığım görüşmelere dayanarak bunun devam edeceğine dair nispeten umutluyum" dedi.

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