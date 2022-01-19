'Fed'in dijital para çıkarması yıllar alır'

2022 yılında dolar destekli stablecoin ihracına hazırlanan Silvergate'in potansiyel rekabetten endişe duymadığı belirtildi.

"Eğer Fed dijital para (CDBC) çıkarır ve bunu tüketicilerin kullanımına sunar ise, mevcut veya çıkarılacak herhangi bir stablecoin ile rekabet eder duruma gelir" diye konuşan Lane, "Ancak Fed'in kendi dijital parasını yakın zamanda çıkarması muhtemel değil. Bu konuda endişeli değiliz. 2022'de kendi stablecoinimizi çıkarmaya hazırız" dedi.

Kaliforniya merkezli Silvergate Capital, kripto para pozisyonları karşılığında ABD doları cinsinden kredi almak isteyen şirketlere hizmet veriyor.

Silvergate, ABD doları destekli stablecoin ihraççısı olmak için dördüncü çeyrekte New York Finansal Hizmetler Departmanı'na başvuru yaptı.