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'Fed'in faiz artırımı için 2023 bile erken olabilir'

HSBC Holdings Plc Sabit Getirili Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Steven Major, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına başlaması için 2023 yılının bile çok erken olabileceğini söyledi.

09.09.2021 - 13:02 |
'Fed'in faiz artırımı için 2023 bile erken olabilir'

Tahviller konusunda olumlu beklentiye sahip olduğu bilinen Major, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, "Buna gördüğüm zaman inanacağım. Fed'in yakın bir zamanda faiz artıracağını düşünmüyorum. Aslında 2023 yılının bile erken olduğu düşüncesindeyim" dedi.

Major'ın bu yorumları, hayal kırıklığı yaratan ABD ağustos ayı istihdam verisinin yaklaşmakta olan eylül toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasına yönelik adım için planları geciktirebilecek olmasının ardından, piyasa gözlemcilerinin Fed'in niyetini anlamaya uğraştıkları bir dönemde geldi. Para piyasası traderları şimdilerde Fed'in faiz artırımlarına 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağı beklentisini fiyatlıyor.

Tahvil faizlerinde beklenti

Major ayrıca, 10 yıl vadeli ABD hazine tahvil faizinde bu yılın sonunda yüzde 1'e yakın bir seviyeyi hedefleyerek, tahviller için uzun süredir savunduğu yükseliş beklentisini devam ettirdi. ABD'nin 10 yıllıkları şimdilerde yüzde 1.33 seviyelerinde seyrediyor.

Major öte yandan, "Tahminlerin yüzde 2 civarında fikir birliği oluşturmasını tam olarak anlayamıyorum. Zira bunun olabilmesi için Fed'in çok hızlı olması ve aynı zamanda ihtimali çok düşük olsa da şahin bir tutum takınması gerek" dedi.

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