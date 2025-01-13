'Fed'in faiz indirimleri sona erdi'

Bu düşüş görüşü, Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayında 212.000 olan bordroların geçen ay 256.000 arttığını ve 155.000'lik tahminin çok üzerinde olduğunu bildirmesinin ardından geldi. İşsizlik oranı da beklentileri aşarak %4,2'den %4,1'e geriledi.

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BofA, "Dirençli bir iş gücü piyasası göz önüne alındığında, artık Fed kesinti döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz" tahmininde bulundu. "Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve riskler yukarı yönlü. Ekonomik faaliyet sağlam. Ek gevşeme için çok az neden görüyoruz" dedi.

Aslında, BofA sadece faiz indirimlerinin bitmediğini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık %3'ü aşması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmeye başlaması durumunda "konuşmanın artırımlara geçmesi gerektiğini" ekledi.

Bu, Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faizleri düşürdüğü ve 2025'e kadar uzanacağı düşünülen bir gevşeme döngüsünü başlattığı Eylül ayından keskin bir geri dönüşe işaret ediyor.