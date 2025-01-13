Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Fed'in faiz indirimleri sona erdi'
HaberlerUzmanpara'Fed'in faiz indirimleri sona erdi'

'Fed'in faiz indirimleri sona erdi'

Bank of America (BofA) analistlerine göre, son istihdam raporu beklenenden daha güçlü bir ekonomi ve iş gücü piyasası ortaya koyduğu için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsü çoktan sona erdi.

13.01.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
'Fed'in faiz indirimleri sona erdi'

Bu düşüş görüşü, Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayında 212.000 olan bordroların geçen ay 256.000 arttığını ve 155.000'lik tahminin çok üzerinde olduğunu bildirmesinin ardından geldi. İşsizlik oranı da beklentileri aşarak %4,2'den %4,1'e geriledi.

Haberin Devamı

BofA, "Dirençli bir iş gücü piyasası göz önüne alındığında, artık Fed kesinti döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz" tahmininde bulundu. "Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve riskler yukarı yönlü. Ekonomik faaliyet sağlam. Ek gevşeme için çok az neden görüyoruz" dedi.

Aslında, BofA sadece faiz indirimlerinin bitmediğini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık %3'ü aşması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmeye başlaması durumunda "konuşmanın artırımlara geçmesi gerektiğini" ekledi.

Bu, Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faizleri düşürdüğü ve 2025'e kadar uzanacağı düşünülen bir gevşeme döngüsünü başlattığı Eylül ayından keskin bir geri dönüşe işaret ediyor.

Trump'tan İsrail'e uyarı: Sükunet istiyorum!

Trump'tan İsrail'e uyarı: Sükunet istiyorum!

'İstanbul’da kaplan köpeğe saldırdı' videosu ile ilgili şok detay

'İstanbul’da kaplan köpeğe saldırdı' videosu ile ilgili şok detay