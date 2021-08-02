Fed'in ters repo hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

Fed'in ters repo hacmi, yatırımcıların ve finansal kuruluşların gecelik pencere üzerinden ellerindeki nakdi Fed'e yönlendirmeye devam etmelerine bağlı olarak ters repo kolaylığında hacim cuma günü 1 trilyon doları ulaştı.

Cuma günü ters repo kolaylığı ile Fed'e 1,04 trilyon dolar park edildi.

ABD finansal sistemi, Fed'in varlık alımlarının, Hazine'nin bono ihraçlarının azalmasının etkisi ile 4 trilyon dolar rezerv içinde yüzüyor.