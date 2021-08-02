Geri Dön
UzmanparaFed'in ters repo hacmi 1 trilyon dolara ulaştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed'in ters repo hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

Fed'in ters repo hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ters repo hacmi cuma günü 1 trilyon dolara ulaştı.

02.08.2021 - 07:58 |
Fed'in ters repo hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

Fed'in ters repo hacmi, yatırımcıların ve finansal kuruluşların gecelik pencere üzerinden ellerindeki nakdi Fed'e yönlendirmeye devam etmelerine bağlı olarak ters repo kolaylığında hacim cuma günü 1 trilyon doları ulaştı.

Cuma günü ters repo kolaylığı ile Fed'e 1,04 trilyon dolar park edildi.

ABD finansal sistemi, Fed'in varlık alımlarının, Hazine'nin bono ihraçlarının azalmasının etkisi ile 4 trilyon dolar rezerv içinde yüzüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Manavgat'taki büyük yangın 6. gününde! Bir mahalle tamamen yandı

    Manavgat'taki büyük yangın 6. gününde! Bir mahalle tamamen yandı

    İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır

    İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır

    Medikal tekstil ihracatı düştü, konfeksiyon ihracatı arttı

    Medikal tekstil ihracatı düştü, konfeksiyon ihracatı arttı

    Hong Kong'da pop yıldızı Wong kefaletle serbest

    Hong Kong'da pop yıldızı Wong kefaletle serbest

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manavgat'taki büyük yangın 6. gününde! Bir mahalle tamamen yandı

    Manavgat'taki büyük yangın 6. gününde! Bir mahalle tamamen yandı

    Sıradaki Haber
    7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

    7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

    Sıradaki Haber
    Orman yangınlarının sebepleri neler?

    Orman yangınlarının sebepleri neler?

    Sıradaki Haber
    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber