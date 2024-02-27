'Firmalar ücret artışlarını absorbe ediyor olabilir'
Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Euro Bölgesi firmalarının ücret artışlarını daha düşük kar artışları yoluyla absorbe ediyor olabileceğini söyledi.
27.02.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Lagarde Strasbourg'da yaptığı açıklamada "Ücret artışının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri açısından giderek daha önemli bir faktör haline gelmesi bekleniyor" dedi.
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Parlamento oturumunda konuşan Lagarde, "Aynı zamanda, karların katkısı azalıyor, bu da beklendiği gibi iş gücü maliyet artışlarının kısmen karlar tarafından tamponlandığını ve tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.