First Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre kredi notları S&P Global ve Fitch Ratings tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına indirilen San Francisco merkezli First Republic Bank aralarında satılmanın da olduğu stratejik seçenekleri değerlendiriyor.

Habere göre likiditesini desteklemek için seçenekleri de değerlendirmekte olan First Republic Bank büyük rakiplerinin ilgilerini çekmeyi bekliyor. Kaynaklar, bankanın henüz kararını vermediğini ve hala bağımsız kalmaya devam etmeyi seçebileceğini de ifade ediyor.

First Republic Bank sözcüsü ise haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Banka pazar günkü açıklamasında 70 milyar dolardan fazla kullanılmamış likiditesi olduğunu ifade etmişti.