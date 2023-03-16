Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFirst Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri First Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor

First Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor

Kredi notları düşürülen First Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor.

16.03.2023 - 10:02 |
First Republic Bank'ın satışı değerlendiriliyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre kredi notları S&P Global ve Fitch Ratings tarafından yatırım yapılabilir seviyenin altına indirilen San Francisco merkezli First Republic Bank aralarında satılmanın da olduğu stratejik seçenekleri değerlendiriyor.

Habere göre likiditesini desteklemek için seçenekleri de değerlendirmekte olan First Republic Bank büyük rakiplerinin ilgilerini çekmeyi bekliyor. Kaynaklar, bankanın henüz kararını vermediğini ve hala bağımsız kalmaya devam etmeyi seçebileceğini de ifade ediyor.

First Republic Bank sözcüsü ise haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Banka pazar günkü açıklamasında 70 milyar dolardan fazla kullanılmamış likiditesi olduğunu ifade etmişti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İsrail'de yargı reformu protestoları sürüyor: Hayfa Limanı ablukaya alındı

İsrail'de yargı reformu protestoları sürüyor: Hayfa Limanı ablukaya alındı

Erzurum'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Erzurum'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı