Fitch, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Yapılan açıklamada büyüme tahmininin revize edilmesinin Çin'de tüketim ve ekonomik aktivitenin sıfır Covid-19 politikasının terk edilmesi sonrasında beklenenden daha hızlı toparlanmakta olmasını yansıttığı vurgulandı.

Fitch analistleri Çin'in ekonomik toparlanmasının tüketim öncülüğünde olacağını öngörürken, 2022 yılında anormal şekilde yükselen mevduatların tüketime yönlendirilmeyebilecekleri uyarısında da bulundu.