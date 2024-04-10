Fitch, Çin'in kredi notu görünümünü düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, kredi notu "A+" olarak teyit edildi. Açıklamada, Çin'in "A+" notunun, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, emsallerine göre hala güçlü GSYH büyüme beklentileri, küresel mal ticaretindeki bütünleyici rolü, güçlü dış finansmanı ve yuanın rezerv para birimi durumu ile desteklendiği belirtildi.

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Fitch, kredi notunun görünümü ise mülkiyete dayalı büyümeden hükümetin daha sürdürülebilir bir büyüme modeli olarak gördüğü büyüme modeline geçiş sürecinde daha belirsiz ekonomik beklentilerle mücadele etmesi nedeniyle, kamu maliyesi görünümüne yönelik riskler gerekçe gösterilerek "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Kurum, "Son yıllarda geniş mali açıklar ve artan hükümet borçları, derecelendirme perspektifinden bakıldığında mali tamponları aşındırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, büyük imalat ve teknoloji sektörleri, yüksek yatırım ve kentleşmenin desteğiyle büyümenin 2028'e kadar %4,5 civarında kalacağını öngörüyor.