Fitch, Fed'den faiz artırımları bekliyor

Fitch Ratings, aralık ayı toplantısı ile birlikte enflasyon konusundaki dilini kayda değer şekilde değiştiren Fed'in artık enflasyonu sürdürülebilir ekonomik toparlanma ve maksimum istihdamın sağlanmasına yönelik potansiyel bir tehdit olarak gördüğünü bildirdi.

Fed'in gelecekte daha keskin politika sıkılaştırmadan kaçınmak için enflasyon bekleyişlerini çıpalaması, kontrol altına alması gerektiğine vurgu yaptığına işaret eden Fitch, Fed'in bu yıl iki ve gelecek yıl dört faiz artırımına gitmesini beklediğini vurguladı.

Fitch, yapılacak artırımların halihazırda yüzde 0,25 olan federal fon faiz oranını 2023 sonunda yüzde 1,75 seviyesine taşımasını bekliyor.