Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFitch, Fed'den faiz artırımları bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Fitch, Fed'den faiz artırımları bekliyor

Fitch, Fed'den faiz artırımları bekliyor

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl iki, gelecek yıl dört faiz artırımı bekliyor.

12.01.2022 - 07:37 |
Fitch, Fed'den faiz artırımları bekliyor

Fitch Ratings, aralık ayı toplantısı ile birlikte enflasyon konusundaki dilini kayda değer şekilde değiştiren Fed'in artık enflasyonu sürdürülebilir ekonomik toparlanma ve maksimum istihdamın sağlanmasına yönelik potansiyel bir tehdit olarak gördüğünü bildirdi.

Fed'in gelecekte daha keskin politika sıkılaştırmadan kaçınmak için enflasyon bekleyişlerini çıpalaması, kontrol altına alması gerektiğine vurgu yaptığına işaret eden Fitch, Fed'in bu yıl iki ve gelecek yıl dört faiz artırımına gitmesini beklediğini vurguladı.

Fitch, yapılacak artırımların halihazırda yüzde 0,25 olan federal fon faiz oranını 2023 sonunda yüzde 1,75 seviyesine taşımasını bekliyor.

    EPDK'dan elektrik faturalarına inceleme!
    Anlaşma sağlandı! İşte on binlerce işçinin zam oranı
    'Eyvah! Sapık bunu yakaladı!' Polisleri görünce kurşun yağdırdı
    Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri hayatını değiştirdi...
    Peş peşe uyarılar geliyor! Bazı il ve ilçelerde kar tatili...
    Kabus geri döndü! Alarm verildi: Çok geç kalındı
    MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Mehmet Şef'in puanı şoke etti
    Torrent İstanbul'da! Sözleşmede özel madde
    İşte memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları
    Tarım arazilerini kurtaran karar!
    Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
    Burcu Biricik-Emre Yetkin çiftinden milyonluk yatırım!
    53 yaş küçük sevgilisiyle gündemi değiştirdi!
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    EPDK'dan elektrik faturalarına inceleme!
    EPDK'dan elektrik faturalarına inceleme!
    Anlaşma sağlandı! İşte on binlerce işçinin zam oranı
    Anlaşma sağlandı! İşte on binlerce işçinin zam oranı
    'Eyvah! Sapık bunu yakaladı!' Polisleri görünce kurşun yağdırdı
    'Eyvah! Sapık bunu yakaladı!' Polisleri görünce kurşun yağdırdı
    Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri hayatını değiştirdi...
    Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri hayatını değiştirdi...
    Peş peşe uyarılar geliyor! Bazı il ve ilçelerde kar tatili...
    Peş peşe uyarılar geliyor! Bazı il ve ilçelerde kar tatili...
    Kabus geri döndü! Alarm verildi: Çok geç kalındı
    Kabus geri döndü! Alarm verildi: Çok geç kalındı
    MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Mehmet Şef'in puanı şoke etti
    MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Mehmet Şef'in puanı şoke etti
    Torrent İstanbul'da! Sözleşmede özel madde
    Torrent İstanbul'da! Sözleşmede özel madde
    İşte memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları
    İşte memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları
    Tarım arazilerini kurtaran karar!
    Tarım arazilerini kurtaran karar!
    Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
    Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
    Burcu Biricik-Emre Yetkin çiftinden milyonluk yatırım!
    Burcu Biricik-Emre Yetkin çiftinden milyonluk yatırım!
    53 yaş küçük sevgilisiyle gündemi değiştirdi!
    53 yaş küçük sevgilisiyle gündemi değiştirdi!
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

    Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

    Irnak Ünal: Yeni yıl rutinim başlıyor

    Irnak Ünal: Yeni yıl rutinim başlıyor