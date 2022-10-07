Fitch, Japonya'nın kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A" olarak teyit edildi.

Fitch kredi notunun zayıf orta vadeli büyüme beklentileri ve çok yüksek kamu borcuna karşı gelişmiş, zengin bir ekonomi, buna uygun olarak sağlam yönetişim standartları, kamu kurumları ile dengelendiğini belirtti. Kalıcı cari fazla büyük bir net dış alacaklı pozisyonu ve Japon yeninin rezerv para birimi statüsünün güçlü dış finansmanın temelini oluşturduğuna işaret edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.