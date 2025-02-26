Fitch, Nissan'ın kredi notunu düşürdü
Geçtiğimiz hafta Moody's'in not indiriminin ardından bu kez Fitch Ratings, Nissan Motor'un notunu düşürdü.
26.02.2025 - 15:09 | | Foreks Haber
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil temerrüt derecelendirmeleri (IDR) ve kıdemli teminatsız notu "BBB-"den "BB"ye çekildi.
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Kredi notundaki düşüşün, Nissan'ın Fitch'in beklentilerine karşı gecikmiş bir toparlanma yörüngesiyle birlikte sürekli düşük karlılığını yansıttığı belirtildi.
Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek. Geçen hafta da Moody's, Nissan Motor'un notunu kredi profilindeki bozulma nedeniyle "Baa3"ten "Ba1"e çekerek, "negatif" görünümünü sürdürmüştü.