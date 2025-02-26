Fitch, Nissan'ın kredi notunu düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil temerrüt derecelendirmeleri (IDR) ve kıdemli teminatsız notu "BBB-"den "BB"ye çekildi.

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Kredi notundaki düşüşün, Nissan'ın Fitch'in beklentilerine karşı gecikmiş bir toparlanma yörüngesiyle birlikte sürekli düşük karlılığını yansıttığı belirtildi.

Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek. Geçen hafta da Moody's, Nissan Motor'un notunu kredi profilindeki bozulma nedeniyle "Baa3"ten "Ba1"e çekerek, "negatif" görünümünü sürdürmüştü.