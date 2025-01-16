'Fiyat baskıları gevşemeye devam ediyor'

Maryland Ticaret Odası'nın düzenlediği bir etkinlikte konuşan Barkin, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporunun “enflasyonun hedefe doğru inmekte olduğu yönündeki hikayeyi devam ettirdiğini” söyledi.

Haberin Devamı

Barkin, yeni verilerin enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine doğru düşürme konusunda ilerlemenin devam ettiğini gösterdiğini, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti.

Barkin, "Hala, eğer bu şekilde ifade etmek isterseniz, %2'ye geri dönmek için son kilometreyi kapatmak için kısıtlayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Yine de Barkin, ekonomik görünümde Fed politikasının nasıl sonuçlanacağını tahmin etmeyi zorlaştıran büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ekonomik planlarının Fed'in hamlelerini nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu, zira tekliflerin birçoğunun henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Barkin, iş gücü piyasasına ilişkin olarak bu ayın başlarında açıklanan rakamların kendisini cesaretlendirdiğini de ifade etti.