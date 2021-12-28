Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yer aldı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, devamında ise yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin detaylı şekilde analiz edildiği belirtilen açıklamada, fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen veya yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımların görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumların tam uyum içerisinde koordineli hareket edeceği ifade edilerek, komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edileceği aktarıldı.