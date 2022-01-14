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'Fiyatlarda büyüme yüksek kalacak'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonu daha yukarı iten küresel baskıların trendlerde büyük bir değişimi temsil ettiğini ve fiyatlarda büyümenin öngörülebilir gelecekte yüksek olmaya devam edeceğini söyledi.

14.01.2022 - 14:44 |
'Fiyatlarda büyüme yüksek kalacak'

Gaidar Forum'unda konuşan Nabiullina, "Küresel enflasyonu yıllardır aşağı çeken büyük faktörler, küreselleşmenin tersine dönmeye başlaması, agresif mali teşvikler ve finansal düzenlemelerle tersine döndü. Enflasyonist bir zemin oluştu" dedi.

Nabiullina, enerji üretiminde fosil yakıtlardan uzaklaşılmasının da uzun vadede fiyat baskılarına ekleneceğini savundu.

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