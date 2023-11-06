Fon yöneticileri Çin hissesi sattı

Rapora göre Çin ve Hong Kong hisse senetlerinde geçen ay aktif uzun vadeli fonlardan toplam 3,1 milyar dolar net çıkış yaşandı ve bu, art arda üçüncü ayda 3 milyar doları aşan net satış anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Gilbert Wong liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, "Çıkışlar çoğunlukla Avrupa'da yerleşik fonların başı çektiği bölgesel fonların Çin'de yeniden dengelenmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Morgan Stanley'e göre devam eden çıkışlar, yabancı uzun pozisyonlu yöneticilerin 2018'den bu yana Çin'de en düşük ağırlığa sahip olmalarıyla sonuçlandı.

Raporda Avrupalı fonların 2020'nin sonlarından bu yana biriktirdikleri varlıkların yaklaşık yarısını elden çıkardığı ve ekim ayında ABD'de yerleşik fonlardan çıkışların da hızlandığı belirtildi.

Yatırımcılar özellikle imalat faaliyetlerinin ekim ayında beklenmedik bir şekilde daralmasının ardından, Çin'in ekonomik toparlanması konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

MSCI Çin gösterge endeksi geçen ay %4,3 düşerken, CSI 300 %3,2 geriledi.