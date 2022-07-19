'Fon yöneticilerinin portföylerindeki nakit arttı'

Bank of America'nın her ay gerçekleştirdiği fon yöneticileri anketi yatırımcıların küresel büyüme ve şirket karlarında artışlara yönelik beklentilerinin gerilediğini gösterdi.

Fon yöneticilerinin portföylerindeki nakit son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

8-15 Temmuz döneminde toplam 800 milyar dolarlık varlık yöneten 300 fon yöneticisinin katılımı ile yapılan anket yatırımcıların kötümserliğinin Covid-19 salgını ve 2008 yılı global finansal kriz dönemlerini geride bıraktığını ortaya koydu.

Fon yöneticilerinin portföylerindeki nakit oranı 2001 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı.