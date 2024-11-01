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UzmanparaFord elektrikli pikabının üretimini durduracak
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Ford elektrikli pikabının üretimini durduracak

Amerikalı otomotiv devi Ford Motor, elektrikli pikabı F-150 Lightning'in üretimini 18 Kasım-6 Ocak tarihlerinde durduracak.

01.11.2024 - 09:36 | | AA
Ford elektrikli pikabının üretimini durduracak

Ford Motor'dan yapılan açıklamada, "Satış büyümesi ve karlılığın optimizasyonu için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Pikabın, Michigan'daki Rouge Elektrikli Araç Fabrikası'ndaki üretimi 15 Kasım'da vardiya bitiminin ardından durdurulacak ve hafta sonu vardiya olmaması nedeniyle duraklatma kararı 18 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Üretim, 6 Ocak 2025'te yeniden başlayacak. Ford, ocak ayında elektrikli pikap "F-150 Lightning"in üretimini azaltacağını duyurmuştu.

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