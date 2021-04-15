Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFord Otosan'dan üretime 2 ay ara!
HaberlerUzmanpara Haberleri Ford Otosan'dan üretime 2 ay ara!
ABONE OL

Ford Otosan'dan üretime 2 ay ara!

Ford Otosan, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlar için üretime vereceği arayı öne çekti. Gölcük fabrikasında 19 Nisan-13 Haziran döneminde üretime ara verilirken, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında faaliyetler devam edecek.

15.04.2021 - 09:34 | | AA
Ford Otosan'dan üretime 2 ay ara!

Ford Otosan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam ettiğinin, Japonya'daki deprem ve yangının yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkardığının 29 Mart'ta açıklandığı anımsatıldı.

Bugüne kadar ana ortak Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sayesinde küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bununla birlikte bu yeni gelişmenin etkisiyle her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük fabrikamızda 19 Nisan-13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir. Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir."

    GÜNCEL HABERLER

    SOLOTÜRK 10 yaşında! Efsane ekip kapılarını CNN TÜRK’e açtı…

    SOLOTÜRK 10 yaşında! Efsane ekip kapılarını CNN TÜRK’e açtı…

    Son dakika... 'Cinci hocaya' 10 ay hapis cezası

    Son dakika... 'Cinci hocaya' 10 ay hapis cezası

    İlk çeyrekte yabancıya konut satışı 10 bin adede yaklaştı

    İlk çeyrekte yabancıya konut satışı 10 bin adede yaklaştı

    Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

    Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

    Sınırda şoke eden görüntü! TIR'ın gizli bölmesinden çıktı...

    Sınırda şoke eden görüntü! TIR'ın gizli bölmesinden çıktı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SOLOTÜRK 10 yaşında! Efsane ekip kapılarını CNN TÜRK’e açtı…

    SOLOTÜRK 10 yaşında! Efsane ekip kapılarını CNN TÜRK’e açtı…

    Sıradaki Haber
    Kırsal mahallelerle ilgili karar! Değişti

    Kırsal mahallelerle ilgili karar! Değişti

    Sıradaki Haber
    Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor

    Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor

    Sıradaki Haber
    Save Ralph nedir? Save Ralph kısa filmi konusu ve seslendirme kadrosu

    Save Ralph nedir? Save Ralph kısa filmi konusu ve seslendirme kadrosu

    Sıradaki Haber