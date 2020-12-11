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11.12.2020 - 17:09 | | AA

Fransa'da bütçe açığının artması bekleniyor

Fransız hükümeti, düşen vergi gelirleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde sağlanan teşvikler nedeniyle gelecek yıl için kamu bütçe açığını ve borçlarını yukarı doğru revize etti.

Fransa'da bütçe açığının artması bekleniyor
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Fransa Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, yaptığı açıklamada, gelecek yıl bütçe açığının ülkenin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 8,5’ine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Fransa'da hükümet eylülde açıkladığı tahminlerde 2021’de bütçe açığının yüzde 6,7 olacağını bildirmişti.

Avrupa Birliği’nin (AB) İstikrar Paktı'na göre, AB üyesi ülkelerin bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü aşmaması gerekiyor.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa'nın borç stoku konusunda uyarılarda bulunarak, gelecek yıl kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 122,4’e yükseleceğini bildirdi. Hükümetin eylüldeki tahmininde bu oranın 2021’de yüzde 116,4 olacağı yönündeydi.

Fransa hükümeti bu yıl için GSYH küçülme tahminini yüzde 11’de ve gelecek yıl genişleme tahminini yüzde 6'de korudu.

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