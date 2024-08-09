Fransa'da işsizlik oranı düştü

Fransa Ulusal İstatistik Kurumu (Insee) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı Nisan ve Haziran ayları arasında çalışan nüfusun %7,3'ü olarak açıklandı. Bu oran yılın ilk çeyreğindeki %7,5'ten daha düşük bir seviyeye işaret etti.

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Analistler, işsizlik oranında ilk çeyrek ile aynı seviyenin açıklanacağını bekliyordu. Fransa'da Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı da 11 bin azalarak 2,81 milyon olarak açıklanmıştı.