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Fransa'da işsizlik oranı düştü

Fransa'da işsizlik oranı ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde düştü. Bu, ülkenin kendisini toparlanma yoluna sokmaya çalıştığı bir dönemde rahatlamaya yol açacak veri olarak değerlendirildi.

09.08.2024 - 09:22 |
Fransa'da işsizlik oranı düştü

Fransa Ulusal İstatistik Kurumu (Insee) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı Nisan ve Haziran ayları arasında çalışan nüfusun %7,3'ü olarak açıklandı. Bu oran yılın ilk çeyreğindeki %7,5'ten daha düşük bir seviyeye işaret etti.

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Analistler, işsizlik oranında ilk çeyrek ile aynı seviyenin açıklanacağını bekliyordu. Fransa'da Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı da 11 bin azalarak 2,81 milyon olarak açıklanmıştı.

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