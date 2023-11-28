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Fransa'da tüketici güveni yılın zirvesinde

Fransa'da tüketici güven endeksi son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

28.11.2023 - 11:19 | | Foreks Haber
Fransa'da tüketici güveni yılın zirvesinde

Fransız tüketiciler kasım ayında mali durumları konusunda biraz daha iyimser hissetti.

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Fransız ulusal istatistik kurumu Insee tarafından derlenen tüketici güven endeksi bir önceki ay 84 iken 87'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketiciler arasındaki duyarlılık yine de 100 değeri ile temsil edilen uzun vadeli ortalamasının oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Insee, endeksin çoğu bileşeninin kasım ayında yükseldiğini, Fransız tüketicilerin yakın zamandaki ve gelecekteki kişisel mali durumlarına ilişkin biraz daha iyimser bir vizyon ortaya koyduklarını, ancak bu görünümün uzun vadeli ortalamanın altında kaldığını söyledi. Insee, aynı durumun kasım ayında iyileşen ancak nispeten zayıf kalan ana satın alma göstergesi için de geçerli olduğunu söyledi.

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