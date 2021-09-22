Fransa'nın toplam finansman ihtiyacı azalacak

AFT'nin yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında Fransa'nın toplam finansman ihtiyacı 292,7 milyar euro olacak. 2021 yılında finansman ihtiyacı 313,5 milyar euro olmuştu.

2022 yılındaki finansmanı 143,4 milyar euroluk bölümü bütçe açıklarının kapatılması ve 149,8 milyar euro ise 2022'de itfası gelecek orta ve uzun vadeli borçların ödenmesi için kullanılacak.

AFT, 2022 yılında da 2021 yılında olduğu gibi 260 milyar euro tutarında orta ve uzun vadeli borçlanma kağıdı ihraç etmeyi planlıyor.