FTX CEO'su: Bazı kripto para borsaları iflas etti

Mayıs ayı başlarında Terra ekosisteminin yerel kripto parası Luna ve sabit dijital varlığı UST’nin çöküşü piyasada zincirleme düşüşü tetiklemişti. Terra kurucularının UST’nin sabitliğini koruyabilmek için elinde tuttuğu 3.2 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i satmasıyla birlikte en yüksek hacimli dijital varlık Bitcoin ani düşüşe sahne olmuştu.

BITCOIN YÜZDE 55 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ

5 Mayıs tarihinde Bitcoin yaklaşık olarak 40 bin dolar seviyelerinden hızla geri çekilerek 18 Haziran’da 17 bin 622 dolara kadar inerek 1.5 yılın en düşük seviyesini test etmişti. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin’de değer kaybı yüzde 55 oranında gerçekleşmişti.

Luna ve UST’nin değerinin sıfırlanması dijital varlık piyasasında birçok yatırımcının parasının buhar olmasına yol açarken, geçtiğimiz haftalarda kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün para çekme işlemlerini askıya almasıyla Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere tüm dijital varlıklarda düşüş eğilimi hızlanmıştı.

SERT DÜŞÜŞLER KRİPTO PARA BORSALARINI ZORA SOKTU

Dijital varlık piyasasında gerçekleşen sert düşüşlerle birlikte kripto para borsaları da zor bir durum içerisine girdi. Piyasada yoğun satışın yaşanmasıyla birlikte pek çok düşük hacimli kripto para borsasının iflas ettiği ortaya çıktı.

ÜNLÜ CEO’DAN DİKKAT ÇEKEN İFLAS AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün Forbes’a konuşan FTX CEO’su Sam Bankman-Fried'den yatırımcıları tedirgin eden bir açıklama geldi. Bankman-Fried birkaç küçük ölçekli kripto para borsasının gizlice iflas ettiğini açıklarken, önümüzdeki süreçte iflas eden kripto para şirketi sayısının artacağını söyledi. Ünlü CEO’nun açıklamaları piyasada adeta bomba etkisi yarattı.

Kripto para şirketlerinin son iki yılda kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünü açıklayan FTX CEO’su, şirketlerin çift haneli yüksek getiri vaatlerini sürdüremediklerinden dolayı iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

KRİPTO PARA BORSALARI NEDEN İFLAS EDİYOR?

Kripto para borsalarının iflas etmesinin 3 ana sebebi bulunuyor. Bunlardan birincisi mayıs ayı başlarında Terra ekosisteminin 2 kripto parası UST ve Luna’nın çöküşü olarak öne çıkıyor. Piyasa hacmi oldukça yüksek olan bu iki dijital varlığın sıfırlanması kripto para borsalarını zora soktu.

Ayrıca haziran ayı başında Lido Staked Ethereum’un (stETH) Ethereum sabitliği kaybetmesi de dijital varlığa yatırım yapan kripto para borsaları için büyük bir sorun oldu.

Üçüncü ve en önemli neden ise küresel çapta artan enflasyona karşı merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya gitmesi olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayından bu yana faiz artırmaya başlamasıyla diğer ülkelerin merkez bankaları da Fed’i takip etti.

Özellikle son dönemde faiz artışlarıyla birlikte yatırımcıların riskli olarak görülen kripto para ve hisse piyasasından çıkarak daha güvenli varlıklara yöneldiği görülüyor. Yatırımcıların kripto para piyasasından çıkması da borsaları negatif yönde etkiliyor.