G20 ülkelerinin ihracatı arttı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatında %1,9 artış yaşandı.

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İthalatta ise sınırlı düşüş devam etti; 2023 yılının son çeyreğinde %0,1 gerileyen ithalat, bu yıl ilk çeyrekte %0,2 aşağı geldi.

Bölgede ihracat 4 trilyon 593,4 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 547,3 milyar dolar oldu. Bir önceki dönemde ihracat 4 trilyon 508,6 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 554,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece dış ticaret 46,1 milyar dolar fazla verdi.