G7'den OPEC'e üretimi artırma çağrısı

G7 enerji ve çevre bakanlarının dönem başkanı Almanya'da gerçekleştirdikleri toplantının sonuç bildirisinde yer verilen çağrıda savaşın petrol, kömür fiyatlarında artışı tetiklediği ve işletmeler, sanayi kuruluşlarının yanı sıra düşük gelirli hanehalkları üzerinde büyük gerilim yaratan enflasyonu ateşlediği vurgulandı.

Sonuç bildirisinde "Petrol ve gaz üreticisi ülkeleri sorumlu şekilde hareket etmeye ve sıkışan uluslararası pazarlara yanıt vermeleri çağrısında bulunuyoruz. OPEC'in önemli bir rol oynaması gerektiğini not ediyoruz" denildi.

G7 enerji ve çevre bakanları Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gazda Rusya'ya bağımlılığının azaltılmasının "özel aciliyet" olduğunu belirtirken, LNG arzının artırılmasının boru hatlarında potansiyel arz aksaklıklarının etkisini azaltmakta önemli rol oynayabileceğini vurguladı.