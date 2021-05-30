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Altın fiyatları coştu!

Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. 30 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın yeni güne 524,47 liradan başlarken çeyrek altın 851,65 liradan işlem görüyor.

• 30 Mayıs 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.

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Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.

3Altın ve dolar yükseldi

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.

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Doların satış fiyatı yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,18 artışla 10,4340 lira oldu.

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Geçen hafta 11,9140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17 artışla 12,1730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,03 kazançla 9,5410 liradan kapandı..

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