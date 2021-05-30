Altın fiyatları coştu!
Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. 30 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın yeni güne 524,47 liradan başlarken çeyrek altın 851,65 liradan işlem görüyor.
• 30 Mayıs 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.
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Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.
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Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.
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