• 19 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları neden düşüyor? İşte cevabı...
Gram altın haftanın son işlem gününe 400 liranın altında başladı. ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, altın tahminini yayınladı. İşte Türkiye’de de büyük düşüş yaşayan ve 7 ay sonra 400 TL’nin altında işlem gören altın fiyatlarıyla ilgili Bank of America’nın açıkladığı üç düşüş nedeni...
• 19 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 399 liradan, çeyrek altın 658 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 707 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? İşte cevabı...
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Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of America’nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.
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Businessinsider’ın haberine göre Bank of America’nın raporunda Covid-19’un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin’deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda “Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor” mesajı verdi.
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Özellikle ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.
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Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021’in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti.
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