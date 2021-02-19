Altın fiyatları neden düşüyor? İşte cevabı...

Özellikle ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.