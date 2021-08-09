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Altın fiyatlarında çöküş!

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde likiditenin az olmasıyla ons altın %5'e yakın düşüşle 1675 seviyelerine kadar çöküş yaşadı. Gram altın altın 482 liraya kadar geriledi.

• 09 Ağustos 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 482 liradan, çeyrek altın 801 liradan, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: Geçtiğimiz hafta 1834 direnç bölgesi yakınlarından baskılanan ons altın ABD Tarım Dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde artış  kaydetmesiyle son dört ayın en düşük bölgesine gerileme kaydetmişti.

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Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde likiditenin az olmasıyla ons altın %5'e yakın düşüşle 1675 seviyelerine kadar çöküş yaşadı.

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Mart ayından  bu yana ilk kez 1700 bandı altına gerileme kaydeden değerli maden gelen tepki alımlarıyla yeniden bu bölge üzerine toparlamayı başardı.

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Teknik açıdan bakıldığında, haftalık grafikte takip ettiğimiz ve 1276  bölgesinden gelen yükselen trend çizgisi altına kıran değerli maden 1276-2075 yükselen hareketin %50.0 fibonacci düzeltme bölgesi olan 1680 bandının hemen altını test etti.

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Şimdilik bu bölgeden gelişen  tepki alımlarıyla toparlamaya çalışan değerli madende yükselen trend  çizgisi artık ilk direnç bölgesi olarak takibimizde kalacak. Ons Altın  bu bölge üstüne toparlamayı başaramaması halinde satış baskısı devam  edebilir.

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