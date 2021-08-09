Altın fiyatlarında çöküş!

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: Geçtiğimiz hafta 1834 direnç bölgesi yakınlarından baskılanan ons altın ABD Tarım Dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde artış kaydetmesiyle son dört ayın en düşük bölgesine gerileme kaydetmişti.