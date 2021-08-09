Altın fiyatlarında çöküş!
Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde likiditenin az olmasıyla ons altın %5'e yakın düşüşle 1675 seviyelerine kadar çöküş yaşadı. Gram altın altın 482 liraya kadar geriledi.
• 09 Ağustos 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 482 liradan, çeyrek altın 801 liradan, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: Geçtiğimiz hafta 1834 direnç bölgesi yakınlarından baskılanan ons altın ABD Tarım Dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde artış kaydetmesiyle son dört ayın en düşük bölgesine gerileme kaydetmişti.
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Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde likiditenin az olmasıyla ons altın %5'e yakın düşüşle 1675 seviyelerine kadar çöküş yaşadı.
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Mart ayından bu yana ilk kez 1700 bandı altına gerileme kaydeden değerli maden gelen tepki alımlarıyla yeniden bu bölge üzerine toparlamayı başardı.
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Teknik açıdan bakıldığında, haftalık grafikte takip ettiğimiz ve 1276 bölgesinden gelen yükselen trend çizgisi altına kıran değerli maden 1276-2075 yükselen hareketin %50.0 fibonacci düzeltme bölgesi olan 1680 bandının hemen altını test etti.
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