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Altın ve dolarda kritik gün!

Hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında seyrini sürdürüyor. Gram altın ise 500 lira sınırını geçerek 503 TL'ye yükseldi. Peki piyasanın gidişatı için uzmanlar ne diyor? İşte cevabı...

• 14 Temmuz 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 503 liradan, çeyrek altın 818 liradan, Cumhuriyet altını da 3.366 liradan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...

2ALIMLARIN ARTTIĞINI İZLEDİK

"ALIMLARIN ARTTIĞINI İZLEDİK"

Anadolu Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  "Hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında hareket etti. 50 günlük AO'sının yaklaştığı 8,60 altına gerilemelerde alımların arttığını izledik.

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Kurun Haziran ayında 8,80'de yeni tarihi seviyeyi test etmesinin ardından başlayan alçalan trendin üst seviyesi 8,65'te bulunuyor. Gün içinde oynaklık oranının azaldığı kurda kısa vadeli yönde 8,60-8,65 bandını izlemekteyiz.

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Orta vadeli yükselen trendin etkisinde bulunan dolar/TL kurunda 8,60 altında 8,58 ve 8,50 destekleri oluşturmaktadır. Yukarıda ise 8,65 ve 8,70 dirençler olarak izlenebilir.

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Dün ABD tarafında enflasyonun takip edildiği dolar endeksinde (DXY), 92,00 (22 gün AO) üzerinde hareketin ivme kazandığını izlemekteyiz.

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Özellikle dün açıklanan ABD TÜFE verileri Haziran beklentilerinin üzerinde gelmesi ile dolar endeksinde artan pozitif fiyatlamalar, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebilir.

7POWELLIN SUNUMU ÖNE ÇIKIYOR

"POWELL'IN SUNUMU ÖNE ÇIKIYOR"

Bugün saat 14:00'te TCMB Para Politikası Kurulu toplantı sonuçları takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de bugün ÜFE ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu öne çıkmaktadır.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 1.818'i test etmesinin ardından gelen satışların 1.800 etrafından karşılandığını izlemiştik.

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Dün ABD'de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından değerli madende 1.806'ya kadar geri çekilme görüldü.

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Gün içi hareket bandı ise 1.806-1.817 aralığında fiyatlandı. Bu sabah ise fiyatlamalar %0,30 artı yönde bulunmaktadır. Trend yönünde önemsediğimiz 1.800-1.790 destekleri üzerinde hareketin devam ettiğini izlemekteyiz.

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Orta vadeli yönde ise son bir yıllık alçalan kanalın üst bandının bulunduğu 1.810-1.815 bölgesi ve 50 günlük AO 1.824 seviyesini önemsemekteyiz.

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Olası satışlarda ise 1.790, 1.760 ve 1.750 destek noktalarını oluşturmaktadır. Veri gündeminde bugün ABD ÜFE ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu bulunmaktadır. ABD'de Mayıs ayında aylık %0,6 ve yıllık %5 artış kaydeden ÜFE verileri Haziran ayında aylık %0,60 ve yıllık %6,30 beklenmektedir."

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