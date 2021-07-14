Altın ve dolarda kritik gün!

Olası satışlarda ise 1.790, 1.760 ve 1.750 destek noktalarını oluşturmaktadır. Veri gündeminde bugün ABD ÜFE ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu bulunmaktadır. ABD'de Mayıs ayında aylık %0,6 ve yıllık %5 artış kaydeden ÜFE verileri Haziran ayında aylık %0,60 ve yıllık %6,30 beklenmektedir."