Altın ve dolarda kritik gün!
Hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında seyrini sürdürüyor. Gram altın ise 500 lira sınırını geçerek 503 TL'ye yükseldi. Peki piyasanın gidişatı için uzmanlar ne diyor? İşte cevabı...
• 14 Temmuz 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 503 liradan, çeyrek altın 818 liradan, Cumhuriyet altını da 3.366 liradan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
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"ALIMLARIN ARTTIĞINI İZLEDİK"
Anadolu Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında hareket etti. 50 günlük AO'sının yaklaştığı 8,60 altına gerilemelerde alımların arttığını izledik.
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Kurun Haziran ayında 8,80'de yeni tarihi seviyeyi test etmesinin ardından başlayan alçalan trendin üst seviyesi 8,65'te bulunuyor. Gün içinde oynaklık oranının azaldığı kurda kısa vadeli yönde 8,60-8,65 bandını izlemekteyiz.
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Orta vadeli yükselen trendin etkisinde bulunan dolar/TL kurunda 8,60 altında 8,58 ve 8,50 destekleri oluşturmaktadır. Yukarıda ise 8,65 ve 8,70 dirençler olarak izlenebilir.
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Dün ABD tarafında enflasyonun takip edildiği dolar endeksinde (DXY), 92,00 (22 gün AO) üzerinde hareketin ivme kazandığını izlemekteyiz.
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Özellikle dün açıklanan ABD TÜFE verileri Haziran beklentilerinin üzerinde gelmesi ile dolar endeksinde artan pozitif fiyatlamalar, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebilir.
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"POWELL'IN SUNUMU ÖNE ÇIKIYOR"
Bugün saat 14:00'te TCMB Para Politikası Kurulu toplantı sonuçları takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de bugün ÜFE ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu öne çıkmaktadır.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 1.818'i test etmesinin ardından gelen satışların 1.800 etrafından karşılandığını izlemiştik.
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Dün ABD'de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından değerli madende 1.806'ya kadar geri çekilme görüldü.
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Gün içi hareket bandı ise 1.806-1.817 aralığında fiyatlandı. Bu sabah ise fiyatlamalar %0,30 artı yönde bulunmaktadır. Trend yönünde önemsediğimiz 1.800-1.790 destekleri üzerinde hareketin devam ettiğini izlemekteyiz.
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Orta vadeli yönde ise son bir yıllık alçalan kanalın üst bandının bulunduğu 1.810-1.815 bölgesi ve 50 günlük AO 1.824 seviyesini önemsemekteyiz.
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