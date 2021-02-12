Altın ve doları olanlar dikkat! İşte yeni tahmin...

DOLAR/TL 7 SINIRINA ÇOK YAKIN IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "Son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen USDTRY paritesi dün 7.0000 destek bölgesi sınırını test etti. Bu bölge 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bandı olması açısından önemli.