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• 12 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Altın ve doları olanlar dikkat! İşte yeni tahmin...

Altın fiyatları haftanın son gününe dalgalı bir seyirle başlarken dolar/TL 7 lira sınırında. Gram altın 411 lira bandında işlem görürken ons altın 1819 dolar civarında işlem görüyor. Ayrıca Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar tahmini düşürüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 12 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Türk lirası cinsindeki varlıkların ucuzluğu yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Haftanın son gününde ise dolar/TL 7.05 seviyesinde işlem görüyor.

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Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL oldu.

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Piramit Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: "ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ve aşı üretimine dair pozitif haber akışları dün risk iştahını desteklemeye devam etti. Dün Euro Bölgesi’nde, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı raporda, 2021 büyüme tahmini %4,2'den %3,8'e indirilirken, Euro Bölgesi enflasyonunun 2021 yılında %1,4 olarak gerçekleşeceğini belirtildi. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs vakalarındaki gerilemenin etkisiyle geçen hafta 19 bin düşüşle 783 bin olarak beklentilerin üzerinde kaldı.

4BU SEVİYELER TAKİP EDİLEBİLİR

BU SEVİYELER TAKİP EDİLEBİLİR

Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 90,26-90,46 bandında yatay hareket etti. Aşı haberleri ve teşvik beklentileri bu hafta DYX’de zayıf görüntüye neden olmaktadır. DXY’de 91,00 direnci altında satıcılı seyir sürebilir. Önemli destekler olarak 90,00-89,40 takip edilebilir.

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Dolar/TL'de dünkü işlemlerde 7,0088-7,0678 bandında satıcılı seyir devam etti. Gün içinde 7,00 desteğine kadar geri gelen kur, bu seviyeden tepki alımları ile karşılaştı. Kısa vadeli teknik göstergelerin negatif yönde olduğu kurda 5 günlü AO 7,05’de bulunuyor. Dolar/TL 7,05 -7,10 dirençleri geçilmedikçe zayıf görüntü sürebilir.

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Aşağı yönde 7,00 psikolojik desteğinin kırılması halinde ise 6,85-6,70 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik yönde 7,00-7,10 dışındaki kapanışların belirleyici olacağını tahmin etmekteyiz. Veri gündeminde bugün ABD’den Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek."

7DOLAR/TL 7 SINIRINA ÇOK YAKIN

DOLAR/TL 7 SINIRINA ÇOK YAKIN

IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "Son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen USDTRY paritesi dün 7.0000 destek bölgesi sınırını test etti. Bu bölge 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bandı olması açısından önemli.

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Bu seviye altına gerilemesi halinde TL lehine işlemler hız kazanabilir. Diğer yandan RSI(14) göstergesinin günlük grafikte 30 aşırı satım bölgesi altında seyrettiği paritede olası yaşanabilecek tepki alımlarında ise alçalan takozun üst bandı ve 7.1360 seviyesi ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir."

9ALTIN KRİTİK DİRENÇ BÖLGESİNİ AŞMAKTA ZORLANIYOR

ALTIN KRİTİK DİRENÇ BÖLGESİNİ AŞMAKTA ZORLANIYOR

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor.

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Dün yaşanan geri çekilmenin ardından sabah saatlerinde ilk destek olarak izlediğimiz 1.820 seviyesi civarında işlem gören ons altında, bu seviyenin altında satışların hızlandığını görebiliriz. Aşağıda 1.785 ve 1.765 diğer destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. 1.860 seviyesi aşılmadığı sürece dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.

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Geçen yıl altın fiyatlarının yükselişinde önemli paya sahip olan ETF alımları son günlerde zayıflamaya devam ediyor. Ons altında anlamlı bir yükseliş için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü seyrin hız kazanması belirleyici olacaktır."

12ONS ALTINDA YÖN AŞAĞIDA

ONS ALTINDA YÖN AŞAĞIDA

İntegral Yatırım Menkul tarafından ise şöyle denildi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1823 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın bu hafta 90.25 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki ile yükselen dolar endeksi karşısında değer kaybediyor. Powell'ın istihdam piyasası hakkında yaptığı yorumlar dolara güç vermeyi sürdürüyor.

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Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması da Powell'ın açıklamalarını destekler ve ons altını baskılar nitelikte oldu. Dolar endeksi bu sabah 90.46 seviyesi yakınlarında. 10 yıllık tahvil faizi ise 1.16 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün piyasalarda ABD'den gelecek tüketici güveni verisi ve Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretimi verileri takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

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Teknik Analiz: Dünü 22 günlük ortalamanın altında tamamlayan değerli metalde görünüm zayıflıyor. Ons altında 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1814 seviyesi altında kapanış gerçekleştirilmesi halinde aşağı yönlü eğilim kuvvetlenebilir.

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Düşüşün devamı halinde 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarına gerileme kaydedilmesi halinde tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1800 seviyesi yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1840 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor."

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