Bitcoin neden yükseliyor? Uzman isim yanıtladı
Haftaya kazançla başlayan en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, bugün itibarıyla da yükseliş trendini koruyor. Geçtiğimiz Pazar günü 45 bin dolar bandını aşarak 19 Mayıs’tan itibaren ilk kez bu seviyenin üzerini test eden Bitcoin, 46 bin dolar seviyesinin hemen altında tutunmaya çalışıyor. Peki yaşanan bu artış için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
ONUR TOPKAN/UZMANPARA
• 10 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN/UZMANPARA
• 10 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Kripto para birimlerinde yeniden hareketlenme başladı. 64 bin dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşüşe geçen ve 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, 46 bin doları aştı. Gün içinde yüzde 8'e varan yükseliş kaydetti.
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Konuyla ilgili Uzmanpara'ya açıklamalarda bulunan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
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"Kripto paralara yönelik getirilen reklam yasakları Google tarafından kaldırıldı ve e-ticaret devi Amazon kripto para ve blockchain için iş ilanı açtı. Bunlar kripto para piyasası için önemli etkiler oldu.
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Kripto parayı takip eden insanlar genellikle kripto paraların ülkelerden ve olaylardan etkilendiğini sanıyor ancak işin teknik boyutu da çok önemli.
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Şu an yaşanan yükseliş trendi bir tık daha hızlandı. Altcoinler yükselişe geçmeye başladı. Çin’den gelen herhangi bir manipülasyon yok.
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‘AYI SEZONU BİTMEDİ, PİYASA HALA BELİRSİZ’
O yüzden Twitter üzerinden önemli CEO’ların yapmış olduğu açıklamalar piyasayı bu yönde olumlu etkiliyor. Yatırımcıların ayı sezonu bitti mi? diye düşünerek alım yaptığı gözleniyor. Ancak ayı sezonunun bittiğini söyleyemeyiz. Piyasa şu an hala belirsizliğini koruyor."
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ETHEREUM 3000 DOLARI AŞTI
Küresel piyasalarda en çok işlem gören kripto para birimlerinden Ethereum da güç kazandı. Uzun süredir 2300-2600 dolar aralığında işlem gören Ethereum gün içinde 3173 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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