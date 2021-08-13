Merkez Bankası 5. kez pas geçti!

ALIM VE SATIMDA 5 HİSSE Yabancıların en fazla alım ve satım yaptığı 5 hisse ise şöyle oldu. Ocak-Temmuz 2021 döneminde yabancılar Turkcell, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Petkim ve Kardemir (D) hisselerinde alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Bim Mağazalar, Sasa Polyester, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Tüpraş hisselerinde ise satış gerçekleştirdi.