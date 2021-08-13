Merkez Bankası 5. kez pas geçti!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizi 5. defa pas geçti. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 19 olarak bıraktı. Enflasyonda düşüş başlayıncaya kadar sıkı para politikası vurgusunu yineledi. Enflasyondaki ilk düşüş faiz indirim adımı olacak.
• 13 Ağustos 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
• 13 Ağustos 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yılın sekizinci Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Merkez Bankası bu toplantıda aldığı faiz kararı ile beşinci defa faizi sabit tuttu. Mart ayından bu yana politika faizi yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Faiz yüksek olmasına rağmen enflasyon da faizle başa baş gittiği, yüzde 18.95 seviyesinde olduğu için yatırımcı nezdinde reel faiz marjı kalmıyor. Üstelik yıl sonu ve gelecek yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de yüksek.
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NEDEN SABİT TUTTU?
Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler sürüyor. TCMB bunu dikkate alarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar verdi.
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SIKI DURUŞ VURGUSU
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Para Politikası Kurulu metninde güçlü vurgu yer aldı:
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“Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.”
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Öte yandan Merkez Bankası, ihracatta güçlü artış eğilimi olduğunu turizm faaliyetlerinde aşılama etkisi ile canlanmanın yaşanması ile yılın kalanında cari dengede iyileşme görülebileceğini belirtiyor. Parasal sıkılaştırmanın kredi ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkisini izliyor.
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BORSADA YILIN İLK 7 AYINDA YABANCI İŞLEMLERİ
Borsa İstanbul’da 2021 yılının Ocak- Temmuz döneminde yabancı yatırımcılar 1 milyar 882 milyon 156 bin 464 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
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ALIM VE SATIMDA 5 HİSSE
Yabancıların en fazla alım ve satım yaptığı 5 hisse ise şöyle oldu. Ocak-Temmuz 2021 döneminde yabancılar Turkcell, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Petkim ve Kardemir (D) hisselerinde alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Bim Mağazalar, Sasa Polyester, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Tüpraş hisselerinde ise satış gerçekleştirdi.
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REEL FAİZ MARJININ DARALMASI NELERİ GETİRİR?
Enflasyon yüzde 18.95 ve faiz yüzde 19. Reel faiz marjındaki sıkışma şu etkileri doğurur:
1- Dövize güçlü yönelim devam eder.
2- TL varlıklara yönelik zayıf algı katılaşır.
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