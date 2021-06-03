Merkez Bankası'ndan 'faiz' mesajı!
Piyasalar faiz indirimi olmadan indirimi fiyatladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TRT’de “TCMB Başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” demesi üzerine dolar kuru 8.88’e varan bir yükseliş kaydetti. İşte detaylar...
• 03 Haziran 2021 - 07:16 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2021 - 07:16 • Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Dünyada ve Türkiye’de enflasyonun tırmanışta olduğu süreçte gözler 17 Haziran’daki faiz toplantısında. TCMB’nin faiz toplantısı öncesinde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun yaptığı açıklamalar hemen bir faiz indirimi olmayacağına işaret ediyor.
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yapılan toplantıda piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti. Kavcıoğlu, toplantıda 3. çeyreğin sonu itibarıyla Türkiye’de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.
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KIRILGANLIK YÜKSEK
Piyasalar her açıklamaya hızlı ve sert reaksiyon veriyor. Bu anlamı ile kırılganlığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Enflasyon ve faiz paralelliği, kur ve faiz makası izlenen ana göstergeler.
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Enflasyonda tepe noktanın görüldüğü netleşinceye kadar TCMB faiz adımında aceleci davranmayacaktır. Zira döviz erken bir faiz kararını hızlı fiyatlamaya başlıyor.
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YABANCI NE DİYOR?
Citi yayınladığı raporda, orta vadede daha yüksek enflasyon görülmesi potansiyeline ve doların yurt içi arzındaki dengesizlik nedeniyle Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesinin muhtemel göründüğünü bildirdi.
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Commerzbank da raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını açıkça faiz indirimi yönünde koyması sonrasında Türk Lirası’nın rekor seviyelere gerilediğine dikkat çekti.
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