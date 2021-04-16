Merkez Bankası'ndan kritik adım!

TCMB 15 Nisan’da ihtiyatlı bir adım attı ve politika faizini yüzde 19 seviyesinde bıraktı. Ancak ‘şahin’ söylem olan “Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılır” ve “Uzun bir müddet” söylemini metinden çıkarıldı. Bunun yerine “Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edecek” ibaresi yer aldı.