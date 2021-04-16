Merkez Bankası'ndan kritik adım!
Merkez Bankası faizde ‘pas’ geçerek ihtiyatlı bir adım attı. Politika metnindeki ‘şahin’ kelime öbekleri de çıkarıldı. Merkez bu adımla faizde yüzde 19’un tepe olduğunu, enflasyon eğilimi ile faiz indiriminin başlayacağına işaret etti.
Zeynep Aktaş
• 16 Nisan 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
Zeynep Aktaş
• 16 Nisan 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
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Piyasada bütün gözler dün gerçekleştirilen TCMB toplantısındaydı. Zira son bir ay içerisinde TCMB piyasa beklentisi 100 baz puan iken 200 baz puan faiz artırmıştı.
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Bunun arkasından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınırken sonrasında da Para Politikası Kurulu’nun (PPK) üç üyesi değişti. Enflasyon ve kur beklentileri bozuldu. Piyasalarda yüksek volatil hareketler görüldü.
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Hangi ibare çıktı?
İşte bu nedenle temkinli bir yaklaşımla TCMB toplantısı beklendi. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonunda yaptığı açıklamada, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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TCMB 15 Nisan’da ihtiyatlı bir adım attı ve politika faizini yüzde 19 seviyesinde bıraktı. Ancak ‘şahin’ söylem olan “Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılır” ve “Uzun bir müddet” söylemini metinden çıkarıldı. Bunun yerine “Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edecek” ibaresi yer aldı.
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İşte Merkez'in verdiği mesajlar
Merkez Bankası politika metninde 7 pas gerekçesi, 3 aksiyon, 5 iyileşme beklentisi, 3 mesaj çıktı. Detayları ise şöyle:
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1 Faiz dünkü toplantıda neden pas geçildi?
Fiyatlama davranışları enflasyonu etkilemeye devam ediyor. Bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürüyor. Salgın kısıtlamaları nedeniyle hizmet sektöründe zayıf seyir var.
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Küresel enflasyon beklentilerinin yüksek seyri. Salgın ve aşılamaya bağlı riskler bulunmakta. Güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor. Enflasyon beklentileri yükseldi.
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2 Hangi aksiyonlar devreye girecek?
Elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacak. Faizi enflasyonun üzerinde tutacak. Fiyatlar genel düzeyinde istikrar sağlayacak.
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3 Atılan adımlar ne getirebilir?
Ülke risk primlerindeki düşüş. Ters para ikâmesinin başlaması. Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi. Finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi. Makroekonomik ve finansal istikrar.
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4 Son toplantının ana fikri nedir?
Faizde yüzde 19 tepe nokta. Faiz indirim süreci enflasyon seyri ile başlayacak. Sıkı para duruşu korunacak.
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Analistler ne diyor?
Ekonomistler, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu karar metnindeki değişikliklerin gelecek dönem faiz politikası açısından önemli sinyaller verdiğini belirterek, AA’ya yaptıkları yorumlarda 29 Nisan’da yayımlanacak Enflasyon Raporu’nun öneminin arttığını vurguladı.
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AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Enflasyon Raporu’nda yer alacak tahminler ve para politikası duruşuna ilişkin yer alacak mesajlar, takip eden dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin daha fazla ipucu elde etmemizi sağlayacak” dedi.
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Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, “Bazı ifadelerin metinden çıkarılması, TCMB’nin faiz indirimine haziranda da gidebileceğini düşündürüyor” yorumunu yaptı.
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Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, “Kendi projeksiyonlarımızda yılın son çeyreğinden önce politika faizinde indirim yapılması ihtimali yer almıyor” öngörüsünde bulundu.
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