Son dakika: Altın fiyatları yükselir mi? İşte cevabı

ALTIN ENFLASYONU BEKLEDİ Prof. Dr. Sefer Şener, Uzmanpara'ya yaptığı altın değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Hafta başı 1890 dolar seviyesinde olan ons altın, 1902 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra tüm küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Altının odaklandığı diğer bir nokta ise ABD işsizlik verileriydi.