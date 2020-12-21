UZMANPARA
• 21 Aralık 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında 'mutasyon' hareketi!
Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talep arttı. Gram altın yeni güne 465 lira seviyesinde başlarken ons altın 1889 dolara çıktı.
UZMANPARA
• 21 Aralık 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 465 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını da 3,150 liradan işlem görüyor.
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İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz gün, Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükseliş için ivme kazanmasına neden olmuştu.
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