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UZMANPARA
• 21 Aralık 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında 'mutasyon' hareketi!

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talep arttı. Gram altın yeni güne 465 lira seviyesinde başlarken ons altın 1889 dolara çıktı.

UZMANPARA
• 21 Aralık 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 465 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını da 3,150 liradan işlem görüyor.

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Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladı.

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İngiltere'de  koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz.

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Ons altın bugün Asya seansında 1900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise  90,49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor.

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Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1901 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları, Ağustos ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırına (kanal direncine) kadar yükselmiş durumda.

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Bu noktada, kanalın üst çizgisine denk gelen 1900 seviyesinin kalıcı olarak aşılması altındaki yükselişin devamı açısından büyük önem taşıyor.

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Ons altının 1900 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırılacağından dolayı yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir.

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Ancak altın fiyatlarının  1900 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda kazançlarını silmesi söz konusu olabilir. Ons altının 1900 üzerinde tutunması durumunda 1912 ve 1920 dirençlerini takip edeceğiz."

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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz gün, Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyici  açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen  ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükseliş için ivme kazanmasına neden olmuştu.

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Haftanın son işlem gününde ise dolar  çevresindeki toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD on yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı artış değerli metalde baskılara neden olurken, ABD - Çin arasında süren gerginlik ve ABD teşvik paketi beklentileri  aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

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 Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1900 dolar seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

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 Azalan talep ile ons  altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1890, 1882 ve 1874 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek  seviyeleridir. 

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