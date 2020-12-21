Son dakika: Altın fiyatlarında 'mutasyon' hareketi!

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz gün, Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükseliş için ivme kazanmasına neden olmuştu.