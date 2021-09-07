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Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında!

Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Programda yapılan revizyonlar sonrası borsa 1.468’deki güçlü direncinin üzerine çıkarken dolar kuru 8.30 TL seviyesinin altına kaydı.

• 07 Eylül 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
• 07 Eylül 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gelecek üç yıla ilişkin temel politikalara, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklere yer verilen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı.

2Milliyetten Zeynep Aktaşın yazısı:

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:

Programda enflasyon hedefi yükselirken önümüzdeki üç yıla ilişkin büyüme hedefi ortalama yüzde 5.3 olarak belirlendi. Yıl sonu büyüme hedefinin yüzde 9 olarak belirtildiği Programda açıklanan büyüme hedefi piyasa beklentilerine paralel.

3Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında

OVP’ye göre enflasyona ilişkin hedefler bu yıl sonu için yüzde 16.2 olurken önümüzdeki yıl sonu için yüzde 9.8 belirlendi. 2023 sonu için yüzde 8 ve 2024 sonu için yüzde 7.6 oldu. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ise yüzde 14.1’di.

4REVİZE HEDEFLER

REVİZE HEDEFLER

Gelişmeler karşısında uzun vadeli hedeflerin sürekli revize edilmesi, uzun vadeli plan yapılmasını da zorlaştırıyor. Gerek şirketler için gerekse yatırımcılar nezdinde makro ekonomik beklentilerinin ileriye dönük olarak bozulduğu dikkat çekiyor.

5GERÇEKÇİ BULUNDU

GERÇEKÇİ BULUNDU

Açıklanan OVP’yi piyasalar gerçekleşmesi muhtemel veriler olarak gördü ve buna göre fiyatladı. Açıklanan ekonomik programda revizyonlar yapılması piyasalara olumlu yönde yansıdı. BIST 100 Endeksi 1.468 seviyesinin üzerine çıkarak 1.475 seviyesini gördü. Dolar kuru 8.2760 TL seviyesine kadar geriledi.

6Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında

OVP ile birlikte şirketler için yeşil dönüşüm etkisinin de hız kazanacağı görülüyor. OVP’de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının altı çizildi.

7İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU ÖNE ÇIKARILDI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU ÖNE ÇIKARILDI

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edildi.

8Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında

Bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP’de, program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

9ÜFE-TÜFE MAKASI

ÜFE-TÜFE MAKASI

ÜFE 45.52, TÜFE ise 19.25 seviyesinde faiz yüzde 19. Açıklanan orta vadeli program enflasyondaki düşüşün zaman alacağını gösteriyor. ÜFE ve TÜFE makasının kapanmasını bekleyenler için faiz artırım beklentileri güçlendi. Olası bir faiz artırımı paranın rotasını faize çevirebilir.

10OVPDE DİKKAT ÇEKENLER

OVP'DE DİKKAT ÇEKENLER

2021 yılı ortalama dolar kuru 8.30 TL. 2022’de ortalama 9.27 TL, 2023’te 9.77 TL ve 2024’te 10.27 TL olarak belirlendi. Yüzde 5 olan enflasyon hedefi 2024’te yüzde 7.6’ya yükseldi. Merkez Bankası’nın 2021 için yüzde 14.1 enflasyon tahmini yüzde 16.2 olarak revize edildi. İşsizlik yüzde 10.6 ancak düşüş beklenmiyor. 2024’te bile yüzde 10.9 öngörülüyor.

11ENDEKS DEĞİL, HİSSE KAZANDIRIR

ENDEKS DEĞİL, HİSSE KAZANDIRIR

1- Borsada hisse senedi alırken endekse değil, hisselere odaklanmalı.

2- Şirket büyüyemiyorsa YATIRIM DA BÜYÜYEMEZ.

3- Kâr, satış ve özkaynakları büyüyen, yatırım yapan, temettü ödeyen şirketler uzun vadede YATIRIMCIYA KAZANDIRIR.

4- Borsada hedef KAZANÇLARIN ARTIRILMASI üzerine olmalı.

5- Borsadaki yatırımcılar 30 yıl beklediklerinde hisselerin yüzde 90’ı kazandırıyor. Önemli olan tek başına uzun vade değil, BÜYÜYEN ÖZVARLIKLARINI ARTIRAN şirketleri tespit edebilmektir.

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