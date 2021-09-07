Son dakika: Dolar kritik seviyenin altında!
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Programda yapılan revizyonlar sonrası borsa 1.468’deki güçlü direncinin üzerine çıkarken dolar kuru 8.30 TL seviyesinin altına kaydı.
• 07 Eylül 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
• 07 Eylül 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gelecek üç yıla ilişkin temel politikalara, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklere yer verilen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Programda enflasyon hedefi yükselirken önümüzdeki üç yıla ilişkin büyüme hedefi ortalama yüzde 5.3 olarak belirlendi. Yıl sonu büyüme hedefinin yüzde 9 olarak belirtildiği Programda açıklanan büyüme hedefi piyasa beklentilerine paralel.
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OVP’ye göre enflasyona ilişkin hedefler bu yıl sonu için yüzde 16.2 olurken önümüzdeki yıl sonu için yüzde 9.8 belirlendi. 2023 sonu için yüzde 8 ve 2024 sonu için yüzde 7.6 oldu. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ise yüzde 14.1’di.
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REVİZE HEDEFLER
Gelişmeler karşısında uzun vadeli hedeflerin sürekli revize edilmesi, uzun vadeli plan yapılmasını da zorlaştırıyor. Gerek şirketler için gerekse yatırımcılar nezdinde makro ekonomik beklentilerinin ileriye dönük olarak bozulduğu dikkat çekiyor.
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GERÇEKÇİ BULUNDU
Açıklanan OVP’yi piyasalar gerçekleşmesi muhtemel veriler olarak gördü ve buna göre fiyatladı. Açıklanan ekonomik programda revizyonlar yapılması piyasalara olumlu yönde yansıdı. BIST 100 Endeksi 1.468 seviyesinin üzerine çıkarak 1.475 seviyesini gördü. Dolar kuru 8.2760 TL seviyesine kadar geriledi.
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OVP ile birlikte şirketler için yeşil dönüşüm etkisinin de hız kazanacağı görülüyor. OVP’de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının altı çizildi.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU ÖNE ÇIKARILDI
Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edildi.
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Bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP’de, program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.
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ÜFE-TÜFE MAKASI
ÜFE 45.52, TÜFE ise 19.25 seviyesinde faiz yüzde 19. Açıklanan orta vadeli program enflasyondaki düşüşün zaman alacağını gösteriyor. ÜFE ve TÜFE makasının kapanmasını bekleyenler için faiz artırım beklentileri güçlendi. Olası bir faiz artırımı paranın rotasını faize çevirebilir.
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OVP'DE DİKKAT ÇEKENLER
2021 yılı ortalama dolar kuru 8.30 TL. 2022’de ortalama 9.27 TL, 2023’te 9.77 TL ve 2024’te 10.27 TL olarak belirlendi. Yüzde 5 olan enflasyon hedefi 2024’te yüzde 7.6’ya yükseldi. Merkez Bankası’nın 2021 için yüzde 14.1 enflasyon tahmini yüzde 16.2 olarak revize edildi. İşsizlik yüzde 10.6 ancak düşüş beklenmiyor. 2024’te bile yüzde 10.9 öngörülüyor.
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