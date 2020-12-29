AA
• 29 Aralık 2020 - 16:36 • Son Güncelleme:
Son dakika: Uzmanlardan flaş dolar tahmini!
Dolar kuru yeni haftada yönünü aşağı çevirerek sert gerileme gösterdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yükseltilmesi ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmesiyle dolar/TL, geriledi. Euro ise, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altını gördü. Hal böyle olunca konunun uzmanları dolar kuru ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. İşte detaylar...
AA
• 29 Aralık 2020 - 16:36 • Son Güncelleme:
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Türk lirası, 6 Kasım'dan bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Türk lirası, bu süreçte dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.
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AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dolar/TL'nin 8,50'leri test etmesinin ardından TCMB'nin kararlı sıkılaştırma ve sadeleşme adımları, BDDK'nın normalleşme adımları ile yaşanan geri çekilmenin, gelişen ülkelere para girişine paralel devam eden yabancı yatırımcı girişleri ile momentum kazanarak mevcut durumda 7,40'lara kadar gerilediğini söyledi.
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Paksoy, Merkez Bankası sunumunda ve PPK sonrası yapılan açıklamalarda fiyat istikrarı ve finansal istikrar vurgusu adına uzun dönemli sıkılaştırma tarafında kalınması ve proaktif bir şekilde sürecin yönetilmesinin, kur tarafında hem dengelenmenin devamını hem de yeni alt seviyelere doğru geri çekilmeleri muhtemel kıldığını dile getirdi.
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"Kur tarafında haber akışına ve arz-talep gelişimine bağlı olarak ara ara yukarı yönlü tepkiler oluşsa da jeopolitik risk başlığı içinde majör kriter olarak görülen ABD-Türkiye ilişkilerinde sert yaptırımlar realize olmadıkça, dolar endeksinin yükselişine bağlı global bir dolarizasyon baskısı oluşmadıkça ve yabancı girişi devam ettikçe, içeride de yerli talebinde hızlı bir ters dolarizasyon süreci gelmese de sert marjinal yeni yükselişler beklenmeyecektir.
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