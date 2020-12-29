Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika: Uzmanlardan flaş dolar tahmini!
AA
• 29 Aralık 2020 - 16:36 • Son Güncelleme:

Son dakika: Uzmanlardan flaş dolar tahmini!

Dolar kuru yeni haftada yönünü aşağı çevirerek sert gerileme gösterdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yükseltilmesi ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmesiyle dolar/TL, geriledi. Euro ise, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altını gördü. Hal böyle olunca konunun uzmanları dolar kuru ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

AA
• 29 Aralık 2020 - 16:36 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Türk lirası, 6 Kasım'dan bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Türk lirası, bu süreçte dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

2

Dolar/TL, dün yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla 7,4075 ile 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 7.35 TL seviyesinde işlem görüyor.

3

Analistler, son aylarda yapılan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

4

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,50'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 7,30'un ve 7,16'daki düşüş trendi desteğinin hedef olarak takip edileceğini söyleyen analistler, olası yukarı yönlü hareketlerde 7,75'in direnç konumuna bulunduğunu kaydetti.

5

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dolar/TL'nin 8,50'leri test etmesinin ardından TCMB'nin kararlı sıkılaştırma ve sadeleşme adımları, BDDK'nın normalleşme adımları ile yaşanan geri çekilmenin, gelişen ülkelere para girişine paralel devam eden yabancı yatırımcı girişleri ile momentum kazanarak mevcut durumda 7,40'lara kadar gerilediğini söyledi.

6

Özellikle TCMB'nin ardışık adımlarla politika faizini yüzde 17'lere taşıdığını belirten Paksoy, bu süreçte ülke risk priminin (CDS) 550-600'lerden 300-350 bandına geri çekildiğine dikkati çekti.

7

Paksoy, Merkez Bankası sunumunda ve PPK sonrası yapılan açıklamalarda fiyat istikrarı ve finansal istikrar vurgusu adına uzun dönemli sıkılaştırma tarafında kalınması ve proaktif bir şekilde sürecin yönetilmesinin, kur tarafında hem dengelenmenin devamını hem de yeni alt seviyelere doğru geri çekilmeleri muhtemel kıldığını dile getirdi.

8

Merkez Bankası'nın rezerv amaçlı döviz alımlarının ise aşağı yönlü hareketlerin marjını sınırlandırıcı olabileceğini belirten Paksoy, şunları kaydetti:

9

"Kur tarafında haber akışına ve arz-talep gelişimine bağlı olarak ara ara yukarı yönlü tepkiler oluşsa da jeopolitik risk başlığı içinde majör kriter olarak görülen ABD-Türkiye ilişkilerinde sert yaptırımlar realize olmadıkça, dolar endeksinin yükselişine bağlı global bir dolarizasyon baskısı oluşmadıkça ve yabancı girişi devam ettikçe, içeride de yerli talebinde hızlı bir ters dolarizasyon süreci gelmese de sert marjinal yeni yükselişler beklenmeyecektir.

10

Bu süreç yukarıda test edilen 8,00-8,60 bandının uzun bir süre tepe olarak kalmasını da sağlayabilir.

11

Teknik olarak baktığımızda dolar/TL'de kısa ve orta vadede yukarda 21/50 günlük ortalamaların bulunduğu 7,70-7,85 bandı geçilip 8,00 üzerinde kalıcı hareketler oluşmadıkça ve 7,50 altında kalmaya devam edildikçe 200 günlük ortalama olan 7,30 ve altında 6,85-7,20 aralığına doğru hareketler potansiyel olacaktır."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | Milyonları ilgilendiriyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi değişti...

Son Dakika: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Gram altın 448 liraya kadar geriledi! Çeyrek, Yarım ve Tam altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Yeni asgari ücret tutarı açıklandı! AGİ dahil net asgari ücret tablosu yayımlandı

Son dakika haber: Asgari ücrette dikkat çeken 'BES' değişimi!